الموافقة على تشغيل موقف العديسات قبلي بالأقصر

عقد علي سيد صادق، رئيس مركز ومدينة الطود جنوب الأقصر، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي للمركز لمناقشة عدد من الملفات المهمة للمواطنين، في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها وكافة الملفات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وبذل أقصى الجهود لتحقيق نتائج سريعة ومؤثرة.

وناقش المجلس، عدة موضوعات في قطاعات التعليم والصحة والرياضة، والخدمات المقدمة للأهالي بمركز الطود، بحضور خالد محمد عطيتو، نائب رئيس المركز، وعبد الحميد جلالين مدير المتابعة بالمركز، ومديري الإدارات والجهاز التنفيذي ورؤساء القرى للمركز.

المجلس التنفيذي لمدينة الطود

وناقش المجلس التنفيذي لمدينة الطود عدة موضوعات خلال اجتماع المجلس والتي تضمنت:

1 - الاتفاق على تقديم تقارير بالخدمات والإنجازات التي تقدم للمواطنين من كل إدارة خدمية وسيتم عرضها بالمجلس التنفيذي القادم.

2 - تشغيل موقف العديسات قبلي والتنسيق مع إدارة مرور الأقصر لتخصيص فرد مرور دائم بقرية العديسات بحرى لضبط سير حركة المركبات بمدخل شارع المستشفى.

3 - وجه رئيس مركز الطود، خلال الإجتماع، بضرورة التأكيد على الشركات المنفذة لأعمال الصرف الصحي بقرية العديسات بحري وقرية العديسات قبلي بشأن تسوية الشوارع وعدم غلق الشوارع الرئيسية.

4 – وجه رئيس المركز بضرورة الانتهاء من الأعمال الجارية وتسليمها في المواعيد المقررة.

5 - مناقشة تضرر المواطنين من عدم توصيل الوصلات الداخلية للصرف الصحى بالشوارع الداخلية.

6 - النظر في قيام المواطنين بالتوريد لعملية الكسح بشبكات مياه العديسات بحرى وتوفير الإدارة لسيارة كسح بالقرية.

7 - تم عرض موضوع بالموافقة على إقامة سوق حضري بقرية العديسات بحري مكان موقف السيارات الغير مستغل.

8 - الوقوف على حالة البنية التحتية لمدارس المركز لحصر الأعطال الموجودة والإجراءات المطلوب اتخاذها.

9 – بحث الاستعدادات الخاصة لإدارة الأزمات والكوارث والتنسيق مع الجهات المعنية تحسبا لسقوط الأمطار.

10 - اختتم المجلس أعماله بطرح تخصيص أرض لإنشاء مبنى مستقل لإدارة التموين وإنشاء مخزن تجميع تابع لإدارة التموين بمركز الطود.

اجتماع الطود (3)

اجتماع الطود (4)

اجتماع الطود (1)

اجتماع الطود (2)

اجتماع الطود (6)