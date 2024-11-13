حقيقة مفاوضات الأهلي مع محمد شريف

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة عودة المهاجم محمد شريف، لاعب الأهلي السابق، والخليج السعودي الحالي، إلى القلعة الحمراء من جديد.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية، عبر برنامجه على "أون سبورتس إف إم"، إن محمد شريف عقده سينتهي مع نادي الخليج السعودي في يناير المقبل، ويحق له التوقيع لأي نادي مجانا.

وأضاف أحمد شوبير، أنه من الممكن في يناير المقبل نرى محمد شريف يقود للأهلي من جديد بعد نهاية عقده وعدم رغبة نادي الخليج السعودي في تجديد عقد المهاجم المصري.

تفاصيل مفاوضات الأهلي مع محمد شريف

وفتح مسؤولو النادي الأهلي ملف عودة محمد شريف مهاجم الخليج السعودي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير القادم، لتدعيم هجوم الفريق الأحمر في النصف الثاني من الموسم الحالي.

ويخطط مسؤولو النادي الأهلي للتعاقد مع محمد شريف مجانا في يناير، لا سيما وأن عقد اللاعب ينتهي مع ناديه بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادي في الميركاتو الشتوي.