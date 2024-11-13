وزير الخارجية: نتطلع للتعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة لوقف العدوان الإسرائيلي| فيديو

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن القمة العربية الإسلامية غير العادية التي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض، أسفرت عن آلية سداسية من بينها مصر لتكثيف الاتصالات مع المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي.

وأكد عبد العاطي في كلمته عقب وصوله إلى مطار رفيق الحريري بلبنان، والتي عرضتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، سأجري خلال زيارتي للبنان لقاءات مع رئيسي مجلس النواب وحكومة تصريف الأعمال وقائد الجيش لبحث وقف إطلاق النار.

وأوضح، أن هناك اتصالات مع الأطراف الدولية والإقليمية لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، مؤكدًا نتطلع للتعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة لوقف العدوان الإسرائيلي.

ووصلت طائرة مساعدات مصرية إلى مطار رفيق الحريري الدولي منذ قليل، محملة بـ بـ22 طنا من المساعدات، والتي يأتي بها وزير الخارجية بدر عبدالعاطي في إشارة جديدة ومؤكدة على دعم مصر للبنان على الشقين الإنساني والسياسي الدقيقة التي يمر بها لبنان.