ضبط مواد ومنتجات غذائية منتهية الصلاحية في حملات تموينية ببني سويف

كشف التقرير الذي أعدته وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، الدكتور سماح جاد، أن الطب الوقائي بالمديرية قام بتنفيذ حملة رقابة ميدانية على عدد من المنشآت الغذائية بمدينة إهناسيا، وبعض قرى مركز ببا.

يأتي ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل العامليين لشهادات صحية والتأكد من سلامة تداول الأغذية في جميع مراحلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأسفرت الحملة التي شملت المرور على 26 منشأة غذائية عن تحرير 38 محضرًا (13 محضرًا لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، 21 محضرًا لعدم حمل العاملين شهادات صحية سارية، 4 محاضر لمخالفات قانونية تتعلق بعدم توافر المنظفات والمطهرات وغياب التراخيص لبعض المنشآت)، كما تم التحفظ على نحو 65 كجم من مواد غذائية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

شارك في الإشراف على الحملة بتوجيهات من وكيل الوزارة كل من الدكتورة أمنية حسن مدير الطب الوقائي، والدكتور ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، وعدد من مراقبي ومفتشي الصحة بمركزي إهناسيا وببا.