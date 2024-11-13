خبير أمن معلومات: ما يتردد عن سرقة الحسابات البنكية بمكالمة تليفون كلام عار من الصحة

كشف الدكتور وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، الحقيقة الكاملة للمنشورات التي تفيد باختراق الحساب البنكي وسرقته عبر مكالمات صوتية من رقم محمول غير رقم البنك.

وقال "حجاج" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاربعاء، أن ما يتردد عن إمكانية سرقة الحسابات البنكية عن طريق مكالمة تليفون فقط فهو كلام خاطيء وعار تمامًا عن الصحة.

وأضاف وليد حجاج: الحالة الوحيدة اللي ممكن تتسرق فيها البيانات هي إنك تعطي بياناتك لأي شخص يتصل بيك ويطلب منك الرمز وتستجيب لطلبه.

وتابع خبير أمن المعلومات: لا بد للعميل أن يكون قد أخطأ خلال حديثه مع السارق من خلال إعطائه معلومات أو بيانات هامة يستطيع السارق أن يصل بها لحسابه البنكي.