وزير الخارجية: نسعى لوقف عمليات القتل الممنهجة التي تتم بصمت دولي مخجل| فيديو

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إن الهدف الأساسي من زيارته إلى لبنان نقل رسالة دعم كاملة من القيادة المصرية والشعب المصري، مؤكدا على وقف هذا العدوان بأسرع وقت ممكن، والتأكيد بالاستماع برؤية كبار القادة اللبنانيين والسياسيين اللبنانيين حول مجريات هذه الأمور.

وأكد عبد العاطي في كلمته عقب وصوله إلى مطار رفيق الحريري بلبنان، والتي عرضتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، على ضرورة تكثيف الجهود التي تمارسها مصر بالتعاون مع الأشقاء العرب والدول الإسلامية والأصدقاء في العالم العربي وروسيا والصين والبرازيل والهند، وكل هذه الجهود تسعى لوقف هذا العدوان وعمليات القتل الممنهجة التي تتم في صمت مخجل من المجتمع الدولي وعجز وشلل من جانب مجلس الأمن والأمم المتحدة.

ووصلت طائرة مساعدات مصرية إلى مطار رفيق الحريري الدولي منذ قليل، محملة بـ22 طنا من المساعدات، والتي يأتي بها وزير الخارجية بدر عبد العاطي في إشارة جديدة ومؤكدة على دعم مصر للبنان على الشقين الإنساني والسياسي الدقيقة التي يمر بها لبنان.