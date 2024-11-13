وزير الخارجية: مصر مستمرة في تقديم المساعدات للبنان بتوجيهات من الرئيس السيسي| فيديو

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن مصر تقدم الدعم ومستمرون بجهد مخلص وصادق ودؤوب لوقف هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم، والتوصل لوقف فوري لإطلاق النار وتقديم كل أشكال الدعم الممكن من المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية والإيوائية.

وأضاف عبد العاطي في كلمته عقب وصوله إلى مطار رفيق الحريري بلبنان، والتي عرضتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن مصر ستستمر في تقديم المساعدات بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولن نتوقف عند هذا الجهد الصادق، مؤكدا أن مصر لديها اتصالات مع كل الأطراف الدولية والإقليمية سواء الولايات المتحدة أو فرنسا والاتحاد الأوروبي، وكل الأشقاء في المنطقة العربية.

وتابع، أن الهدف واحد وهو وقف هذا العدوان الغاشم بأسرع وقت ممكن ولا يمكن السماح باستمرار هذا العدوان تحت أي ذريعة وتحت أي مبرر وحجة، ونتطلع بكل الخير والاستقرار للبنان، لافتًا إلى أن لدينا مجموعة من اللقاءات مع رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، والعميد جوزيف عون قائد الجيش اللبناني ووليد جنبلاط.