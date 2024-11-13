وزير الخارجية: مصر لن تتوقف عن الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان.. فيديو

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن الدولة المصرية لن تتوقف ولو للحظة واحدة عن جهودها لوقف العدوان الإسرائيلي وتقديم كل أشكال الدعم الممكنة للشعب اللبناني.

وأضاف "عبد العاطي" في كلمته عقب وصوله إلى مطار رفيق الحريري بلبنان، والتي عرضتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن مصر لن تألو جهدا في العمل على الوقف الفوري لهذا العدوان الغاشم والتوصل إلى وقف لإطلاق النار بأسرع وقت ممكن، حفاظا على مقدرات الشعب اللبناني، مؤكدا أن مصر تقف إلى جانب لبنان بشكل كامل وهي تقدم كل أشكال الدعم الممكنة لمساعدة هذا السعب الشقيق في هذه المحنة.

ووصلت طائرة مساعدات مصرية إلى مطار رفيق الحريري الدولي منذ قليل، محملة بـ22 طنا من المساعدات، والتي يأتي بها وزير الخارجية بدر عبد العاطي في إشارة جديدة ومؤكدة على دعم مصر للبنان على الشقين الإنساني والسياسي الدقيقة التي يمر بها لبنان.