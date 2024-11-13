الإحصاء: 21.3% ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري شهر أغسطس 2024

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، النشــرة الشهريــة لبيانات التجارة الخارجية أغسطس 2024، وقد بلغـت قيـمة العجز فـى الميزان التجارى 4.88 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2024 مقابل 4.03 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة ارتفاع قدرها 21.3٪.

وأشار الجهاز إلى أنه بلغـت 3.45 مليـار دولار خـلال شهــر أغسطس 2024 مقابــل 3.72 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلـك إلــى انخفاض قيمـة صــادرات بعــض السـلــع وأهــمها:

(البترول الخام بنسبة 52.7٪، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 0.1 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعه بنسبـة 10.4٪، فواكه طازجة بنسبـة 0.4%).

بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر أغسطس 2024 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (منتجات البترول بنسبة 143.4%، ملابس جاهزة بنسبة 6.4%، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 13.2٪، بقول جافة بنسبة 47.7%).

وأوضحت الأرصاد أنه ارتفعــت قيمــة الــواردات بنسبـة 7.6٪ حيــث بلغــت 8.34 مليــار دولار خـــلال شهــر أغسطس 2024 مقابــــل 7.75 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجـع ذلـك إلى ارتفاع قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا:

(منتجات البترول بنسبــة 81.2%، الغاز الطبيعى بنسبة 234.7%، قمح بنسبــة 26.5 %، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبــة 25.8%).

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أغسطس 2024 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: (ذرة بنسبة 17.8% ، سيارات ركوب بنسبة 28.3٪، زيوت مكررة بنسبة 18.0 %، خشب ومصنوعاته بنسبة 10.1%).