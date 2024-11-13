وصول وزير الخارجية إلى لبنان.. فيديو

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" مقطع فيديو، لوصول وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي إلى مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، رفقة شحنة مساعدات مصرية إلى بيروت.

ووصلت طائرة مساعدات مصرية إلى مطار رفيق الحريري الدولي منذ قليل، محملة بـ22 طنا من المساعدات، والتي يأتي بها وزير الخارجية بدر عبد العاطي في إشارة جديدة ومؤكدة على دعم مصر للبنان على الشقين الإنساني والسياسي الدقيقة التي يمر بها لبنان.

ويتزايد التصعيد الإسرائيلي في لبنان إلى حد مقلق للمجتمع الدولي، حيث شن الاحتلال هجمات نوعية على الجنوب اللبناني وأجهزة الاتصال اللاسلكية، ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى، بجانب آلاف المصابين، من عناصر حزب الله جراء تلك الهجمات الإسرائيلية.

