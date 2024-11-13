وزير البيئة اللبناني: نشكر مصر على موقفها الداعم لوقف إطلاق النار| فيديو

وجه وزير البيئة اللبناني، ناصر ياسين، الشكر لجمهورية مصر العربية، على إرسالها طائرة مصرية إلى مطار رفيق الحريري محملة بـ22 طنًا من المساعدات الإنسانية الجديدة عبر الجسر الجوي المصري لدعم لبنان.

وأضاف موسى في تصريحاته لفضائية "القاهرة الإخبارية" على هامش وصول طائرة المساعدات المصرية إلى لبنان رفقة وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، نشكر مصر الشقيقة، فالعلاقة بين مصر ولبنان عريقة سواء في الموقف السياسي الداعم لوقف إطلاق النار، واليوم نسقبل وزير الخارجية بدر عبد العاطي للتأكيد على وقف إطلاق النار ووقف العدوان على لبنان.

وتابع، نشكر مصر على إرسالها المواد الغذائية والشعب المصري لمساعدة لبنان في هذه المحنة، مؤكدًا سنكمل هذه العلاقة التاريخية مشددًا على أهمية الشكر للموقف السياسي تجاه وقف إطلاق النار اليوم قبل الغد.

يذكر أن طائرة مصرية وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي منذ قليل، محملة بـ22 طنا من المساعدات، والتي يأتي بها وزير الخارجية بدر عبد العاطي في إشارة جديدة لتأكيد على دعم مصر للبنان على الشقين الإنساني والسياسي.

ويتزايد التصعيد الإسرائيلي في لبنان إلى حد مقلق للمجتمع الدولي، حيث شن الاحتلال هجمات نوعية على الجنوب اللبناني وأجهزة الاتصال اللاسلكية، ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى، بجانب آلاف المصابين، من عناصر حزب الله جراء تلك الهجمات الإسرائيلية.