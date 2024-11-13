أسعار العملات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

سجلت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه المصري، استقرارًا ملحوظًا في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024، وفقاً لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري والذي يعرض حركة أسعار العملات أمام الجنيه المصري لحظة بلحظة على مدار اليوم.

واستقر متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي، بداية اليوم في البنك المركزي المصري عند سعر 49.22 جنيه للشراء، و49.32 جنيه للبيع .

وثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، بداية اليوم عند 52.73 جنيه للشراء، 53.34 جنيه للبيع.

كما استقر متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في مستهل تداولات اليوم في البنك المركزي المصري عند 63.37 جنيه للشراء، 64.09 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 55.81 جنيه للشراء و55.97 جنيه للبيع.

سجل الـ100 ين ياباني مقابل الجنيه المصري بداية اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري نحو 31.89 جنيه للشراء و31.98 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر صرف اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 6.79 جنيه للشراء و6.81 جنيه للبيع.

وفيما يخص أسعار صرف العملات العربية في البنك المركزي المصري وأكثرها إقبالا وتداولا (الريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي) والتي شهدت حالة من الثبات والهدوء النسبي خلال تداولات اليوم .

ثبت سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، بداية اليوم في البنك المركزي المصري عند نحو 13.08 جنيه للشراء و13.11 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.38 جنيه للشراء و13.41 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري عند نحو 159.83 جنيه للشراء و160.38 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأربعاء 13-11-2024 في البنك المركزي المصري عند نحو 13.33 جنيه للشراء و 13.38 جنيه للبيع.