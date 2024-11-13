بالفيديو.. سفير مصر في بيروت: وصول طائرة مساعدات تحمل 22 طنا من المساعدات لدعم لبنان

قال السفير علاء موسى، سفير مصر في لبنان، إن الطائرة المصرية الخامسة التي وصلت مطار بيروت الآن هي استكمالا للجسر الجوي المصري، وهي محملة بـ22 طنا من المساعدات، والتي يأتي بها وزير الخارجية بدر عبدالعاطي في إشارة جديدة ومؤكدة على دعم مصر للبنان على الشقين الإنساني والسياسي.

وأضاف "موسى" في تصريحاته لفضائية "القاهرة الإخبارية" على هامش وصول طائرة المساعدات المصرية إلى لبنان رفقة وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، اليوم الأربعاء، أن الزيارة تحمل رسائل عديدة نؤكد فيها على موقف مصر الدائم الداعم إلى لبنان وتطبيق قرار 1701.

ويتزايد التصعيد الإسرائيلي في لبنان إلى حد مقلق للمجتمع الدولي، حيث شن الاحتلال هجمات نوعية على الجنوب اللبناني وأجهزة الاتصال اللاسلكية، ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى، بجانب آلاف المصابين، من عناصر حزب الله جراء تلك الهجمات الإسرائيلية.