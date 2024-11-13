صعود شبه جماعي لمؤشرات البورصة بداية تعاملات اليوم الأربعاء

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة شبه جماعية، في بداية تعاملات، اليوم الأربعاء، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.14%، ليصل إلى مستوى 31,628.05 نقطة.

وصعد أيضا مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.36%، وصولًا إلى 8,382.3 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.27%، ليصل إلى مستوى 11,670.47 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX30capped بنسبة 0.05%، ليصل إلى مستوى 39,217.16 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.14%، مسجلًا 13,878.1 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGXSP بنسبة 0.11%، وصولًا إلى 6,848.77 نقطة.

بينما هبط مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.11%، وصولًا إلى مستوى 3,267.28 نقطة.