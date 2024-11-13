بالفيديو كونفرانس.. وزير العمل يعقد اجتماعًا مع أعضاء مكاتب التمثيل العمالي بالخارج

عقد وزير العمل محمد جبران، اجتماعًا عبر "الفيديو كونفرانس"، مع رؤساء وأعضاء مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، التابعين لوزارة العمل، حيث وجه لهم الشكر والتقدير على جهودهم، وحثهم على المزيد من العمل، وتكثيف تلك الجهود والتواصل مع العمالة المصرية التي تعمل في نطاق كل مكتب عمالي والبالغ عددها 9 مكاتب في بلدان عربية وأوروبية.

وأكد الوزير، أنه سوف يعقد اجتماعا شهريا معهم بهدف التواصل والوقوف على كل المستجدات بشأن أنشطة ودور المكاتب.

كما وجه بأهمية التواصل مع الشركات لتوفير فرص عمل للشباب المصري، موضحا أن وزارة العمل تعمل على تطوير منظومة التدريب المهني لتوفير العمالة الماهرة والمدربة بحسب احتياجات أصحاب الأعمال، وسوق العمل الخارجي.

كما وجه "الوزير" بأهمية عقد لقاءات دورية مع الجاليات المصرية لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، وبتشريعات وقرارات العمل داخل البلد التي يعملون فيها، وإزالة أي مشكلات أو عقبات قد تواجههم.

واستمع الوزير من الملحقين العماليين بالجهود المبذولة وطبيعة العمل الخاصة بكل دولة يتواجد فيها مكتب تمثيل عمالي، ووجه الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بإعداد تقرير شهري عن نشاط مكاتب التمثيل العمالي في الخارج، لمناقشته في الاجتماع الشهري المقرر عقده، للتواصل والتنسيق في كافة الملفات التي تخص نشاط "التمثيل العمالي" بالخارج.

حضر اللقاء: رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ود.مظهر بسيوني مدير عام التمثيل الخارجي، ود.محمود حمزاوي مدير مكتب الوزير، وأحمد مصطفى مدير إدارة التطبيقات بمركز المعلومات.

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