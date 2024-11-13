انطلاق المهرجان الأول للأنشطة الطلابية بجامعة المنيا الأهلية

شهد الدكتور عصام فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، فعاليات المهرجان الأول للأنشطة الطلابية بالجامعة الأهلية تحت شعار "بداية جديدة لجيل جديد من أجل مصر"، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان».
بدأ المهرجان الذي نظمته الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة الأهلية بطابور عرض للكليات والسلام الجمهوري وعرض لكورال الجامعة والمواهب الفردية للطلاب.
وتضمن المهرجان ألعاب رياضية وأنشطة ترفيهية وثقافية متنوعة شملت معرض للرسم والتصوير ومسابقات للشطرنج وتنس الطاولة، وذلك بحضور الدكتور أبو هشيمة مصطفى نائب رئيس الجامعة الأهلية والدكتور حسام عبد الرحيم منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة وطلاب كليات الجامعة الأهلية.
وأكد الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة أهمية ممارسة الطلاب للأنشطة الطلابية لبناء شخصيتهم وزيادة الوعي لديهم وتوجيههم نحو الإيجابيات بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع وحث الطلاب على ضرورة المشاركة في انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024 / 2025 التي ستجري اعتباراً من 14 نوفمبر الجاري، وذلك باعتبارها التنظيم الشرعي الممثل للطلاب والمُعبر عن آرائهم طموحاتهم.
وأشار الدكتور فرحات إلى أن المهرجان الطلابي يأت في إطار المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان" والذي يستمر لمدة 30 يومًا في الفترة من 12 نوفمبر الجاري حتى 13 ديسمبر المقبل.
واستمع رئيس الجامعة ومرافقوه لعرض كورال الطلاب وعدد من المواهب الفردية للطلاب في إلقاء الشعر والنثر وفي هذا السياق قرر فرحات خصم 50 % من المصروفات الدراسية لإحدى الطالبات من ذوي الهمم تشجيعاً للطلاب على التميز والتفوق الدراسي والثقافي.
يشار إلى أن جامعة المنيا الأهلية تضم 7 كليات هي الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة والعلاج الطبيعي والعلاقات العامة والإعلان والحاسبات والذكاء الاصطناعي.