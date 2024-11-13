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الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بث مباشر.. وصول طائرة مصرية إلى مطار رفيق الحريري محملة بشحنة جديدة من المساعدات

وصول طائرة مصرية
وصول طائرة مصرية إلى مطار رفيق الحريري الدولي محملة بشحنة جد
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تقدم البوابة نيوز بثًا مباشرًا من فضائية "القاهرة الإخبارية، لوصول طائرة مصرية إلى مطار رفيق الحريري الدولي محملة بشحنة جديدة من المساعدات في إطار الجسر الجوي المصري لدعم لبنان.

ويتزايد التصعيد الإسرائيلي في لبنان إلى حد مقلق للمجتمع الدولي، حيث شن الاحتلال هجمات نوعية على الجنوب اللبناني وأجهزة الاتصال اللاسلكية، ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى، بجانب آلاف المصابين، من عناصر حزب الله جراء تلك الهجمات الإسرائيلية.

وتدور اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازي مع حرب الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر، حيث تزايدت التوترات بين إسرائيل وحركة حماس بعد اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إثر غارة إسرائيلية على مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران.

 

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