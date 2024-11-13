مفتي الجمهورية ينعى شقيقة شيخ الأزهر الشريف

نعى الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، الحاجة سمحية محمد أحمد الطيب، شقيقة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، سائلًا الله جل جلاله أن يتغمد الفقيدة برحمته الواسعة، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وأن يجمعها مع الصالحين والأبرار في جنات النعيم.

وتقدم مفتي الجمهورية، بخالص العزاء والمواساة إلى الإمام الأكبر وإلى كافة العائلة الكريمة الموقرة آل الطيب الحساني الكرام، راجيًا من الله تعالى أن يجعل هذا المصاب الجلل في ميزان حسناتهم، وأن يربط على قلوبهم برباط الصبر والسكينة والسلوان، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".