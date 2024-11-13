أستاذ بيئة: مصر تتطلع لاستخدام الطاقة الجديدة بنسبة 42% بحلول 2030| فيديو

قال عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، شارك في الحلقة النقاشية لمؤتمر قمة المناخ «كوب 29»، مشيرًا إلى أن أبرز تصريحاته هو استخدام مصر للطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تسعى مصر لديها الاستراتيجية الوطنية للطاقة الجديدة والمتجددة، ونسير في عدة مسارات مثل محطات الطاقة الشمسية في بنبان وطاقة الرياح والطاقة المائية.

وأضاف سمعان في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، أن مصر تسعى إلى إنتاج واستخدام الهيدروجين الأخضر بنسبة من 5% إلى 8% على مستوى العالم، بالتالي نستخدم الطاقة المتجددة بنسبة 20%، موضحًا أن مصر تسعى لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بنسبة 42% بحلول عام 2030.

وتابع، أن مصر تسير في هذا المسار بشكل أفضل، ولذلك فإن مؤتمر المناخ cop29 يؤكد على موضوع دعم التحول إلى الطاقة الجديدة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، موضحًا أنه سيتم عمل مساق خفض انبعاثات قطاع النفط بشكل عام وستنضم إليه بعض الشركات العالمية، كما تدعو قمة المناخ إلى زيادة كفاءة الطاقة.

وأردف، أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، أن مؤتمر المناخ كوب 29 شهد طرح ملف أسواق الكربون بقوة في هذه القمة.