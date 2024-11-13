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الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مجمع البحوث الإسلامية ينعى شقيقة شيخ الأزهر

الدكتور محمد الجندي
الدكتور محمد الجندي
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نعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بمزيدٍ من الرضا بقضاء الله وقدره الحاجة سميحة محمد أحمد الطيب، الشقيقة الكبرى لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى فجر اليوم الأربعاء.

كما تقدم الأمين العام للمجمع، الدكتور محمد الجندي، وجميع العاملين، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الإمام الأكبر ولأسرة الفقيدة، سائلًا المولى -عزَّ وجلّ-  أن يرحمها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان، وإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.

مجمع البحوث الإسلامية شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وفاة شقيقة شيخ الازهر الحاجة سميحة الطيب