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الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 20 ألف طن و992 شاحنة بضائع متنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، حيث تم تداول 20000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 992 شاحنة و135 سيارة، وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 448 شاحنة و116 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 14000 طن بضائع، 544 شاحنة و19 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارتين أمل ودليلة بينما تغادر السفينة Alcudia Express، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت ثلاث سفن وهي Alcudia Express، أمل ودليلة، كما تم تداول 2000 طن بضائع و250 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى سينا، آور وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1425 راكبا بموانيها.

إكسبريس استقبل البحر الاحمر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر الحرية بضائع عامة ومتنوعة هيئة موانئ البحر الاحمر