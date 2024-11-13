بالفيديو.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وأمطار بداية من الأسبوع المقبل

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية التي تظهر في الساعات الصباحبة، لافتة إلى أنه بداية من الأسبوع المقبل، وتحديدًا من يوم السبت سيكون هناك أمطار، وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأوضحت “غانم” في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن هناك استقرار في الأحوال الجوية بشكل كبير، حتى نهاية هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا وهو ما يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وعدم وجود أي سحب مؤثرة وهو ما يجعلنا نشعر بالدفء خلال فترة النهار.

وأضافت ، أن قيم درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام والعظمى على القاهرة الكبرى يتوقع أن تكون 26 درجة مئوية خلال فترة النهار، مؤكدة أن الأجواء خريفية معتدلة دافئة تمامًا خلال فترة النهار على معظم محافظات شمال البلاد بل تكون مائلة للحرارة في محافظات الجنوب مثل جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتابعت، أن فترات الليل تشهد انخفاضات في درجات الحرارة، والصغرى في فترة الليل تصل لـ 12 درجة، وأن هناك نشاط رياح في الساعات المسائية.