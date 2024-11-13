الموجة 24.. إزالة 34 حالة تعدٍ ضمن المرحلة الثانية بأسوان

تابع اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، جهود المرحلة الثانية من الموجة الـ 24 لإزالة التعديات، والتي تستمر حتى 29 نوفمبر الجاري، واستهدفت إزالة 12 حالة تعدٍ بنطاق مركزي أسوان وإدفو، وذلك من إجمالي 34 حالة بمساحة 6372 م2 تم إزالتها منذ انطلاق هذه المرحلة، حيث يتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية، وأيضا الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد أبو الليل مدير الأمن.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنظيم الموجات المتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة لاسترداد حق الدولة والشعب في أراضيه.

إداراج مختلف الحالات المستهدفة بهذه الموجة

وأوضح، أنه يتم إدراج مختلف الحالات المستهدفة بهذه الموجه، فضلا عن إزالة التعديات على أراضى الدولة للذين لم يقوموا بسداد مقدمات العقود أو التأخير فى سداد الأقساط المستحقة من أصحاب طلبات التقنين، وذلك في ظل المتابعة المتواصلة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض.

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