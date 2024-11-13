وزير الصناعة يترأس الاجتماع الـ 83 لشركة الجسر العربي للملاحة  

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الـ 83 لشركة الجسر العربي للملاحة، وذلك على هامش اجتماعات المكتب التنفيذي لوزراء النقل العرب الذي تقام فعالياته بمدينة الاسكندرية.

جاء ذلك بحضور المهندسة وسام التهتموني - وزير النقل الأردني، والاستاذ رزاق السعداوي - وزير النقل العراقي.

واطلع الوزراء، خلال الاجتماع على نشاط شركة الجسر العربي خلال عام 2024 حيث واصلت الشركة تحقيقها لأهدافها الموضوعة بالرغم من حالة عدم الاستقرار التي تعيشها منطقة عمل الشركة بسبب الأوضاع الإقليمية الراهنة إلا ان هذه الشراكة العربية التي تعمل وفق أُسس وخطط عمل مرنة واستراتيجيات تتوافق مع المتغيرات الدولية والإقليمية، حققت النتائج الإيجابية المرجوة وواصلت ريادتها في صناعة النقل البحري، حيث تم نقل أكثر من (200) ألف مسافر، وما يزيد عن (70) ألف شاحنة عبر الخط البحري العقبة-نويبع، الأمر الذي يؤكد الدور المهم الذي تلعبه شركة الجسر العربي في حركة التجارة لتكون حلقة وصل بين قارات اسيا وافريقيا واوروبا وجسراً عربياً اقتصادياً واجتماعياً.

وخلال الاجتماع استعرض مدير عام الشركة الأستاذ عدنان العبادلة خطط عمل الشركة وتطلعاتها للعام 2025، والتي تستهدف زيادة وتنويع مصادر دخل الشركة من خلال تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين على متن بواخر الشركة، واستغلال أسطول بواخر الشركة والعمل على خطوط ملاحية جديدة، والتوسع بسياسة التأجير، وتنمية حركة التبادل التجاري عبر الخط البحري العقبة-نويبع من خلال مسارات جديدة وتأهيل وتطوير ساحات اصطفاف انتظار الشاحنات واستمرار تحديث أسطول الشركة.

كما أوضح العبادلة، أن الشركة مستمرة في تطوير وتحديث أسطولها البحري، حيث تم شراء قاربين سياحيين وتم إدخالهما الخدمة في شهر نوفمبر بالإضافة الى باخرة شحن حديثة ستدخل الخدمة في بداية العام 2025، ليصبح عدد وحدات أسطول الشركة عشر وحدات بحرية متنوعة ومتخصصة بنقل الركاب والمجموعات السياحية والبضائع والشاحنات الأمر الذي يتيح للشركة تنويع خياراتها التشغيلية والعمل على خطوط ملاحية جديدة في منطقة البحر الأحمر.

وأكد وزراء النقل، أهمية الاستمرار بنهج التطوير والتحديث، وضرورة فتح آفاق جديدة للشركة من خلال عمل بواخر الشركة على خطوط ملاحية جديدة وخصوصاً في منطقة البحر الأحمر، الأمر الذي يعزز من مكانة الشركة في صناعة النقل البحري، كما أكد وزراء النقل على دعمهم المطلق لهذه الشراكة العربية المميزة، وسعيهم الدائم لتذليل الصعوبات التي تواجه أعمال الشركة، حيث ان النتائج الباهرة التي تم تحقيقها تؤكد على انه وبوجود الإرادة والتصميم والعمل الجاد يمكن تجاوز كل الصعوبات وتحقيق الأهداف المطلوبة.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال الاجتماع ،عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر مع أشقائها في الأردن والعراق، وعلى أهمية التعاون المشترك بين البلدان الثلاثة في مجالات النقل المختلفة.

وأشار الوزير إلى أن شركة الجسر العربي تمثل نموذجا ناجحا للشراكة العربية وتقوم بدور كبير في تعزيز التجارة البينية وزيادة حجم المبادلات التجارية العربية الآسيوية الأفريقية، لافتا ألى انها من أهم الشركات البحرية الرائدة في مجال النقل البحري في منطقة البحر الأحمر ولها الريادة في صناعة النقل البحري في المنطقة.

كما أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بإدارة الشركة التي استطاعت تحويل ظروف العمل الصعبة الى فرص للنجاح، خاصة مع الظروف الإقليمية الراهنة بالإضافة إلي الاستعداد المستمر لقيادات الشركة واتخاذها الإجراءات السريعة والمناسبة لمواجهة التحديات والظروف المستجدة، على مدار السنوات السابقة وهو ما ساهم في النهوض بهذا الصرح العربي وتحقيق النتائج الإيجابية عاماً تلو الآخر، مؤكدا أهمية زيادة حجم التعاون بين الدول الثلاث في كافة المجالات ولا سيما مجال النقل، لما له من مساهمة إيجابية في حركة التجارة والصادرات والواردات بين الدول العربية.

كما أشادت المهندسة وسام التهتموني، وزير النقل الأردني، بما حققته الجسر العربي خلال الخمس سنوات الماضية من إنجازات ونتائج مميزة وغير مسبوقة، وهو ما يؤكد على ان القائمين على الشركة لديهم معرفة ودراية واسعة بصناعة النقل البحري، وعلى قدر عالي من المسؤولية والمهنية والحرفية، ولديهم المهارات اللازمة والقدرة على متابعة مجريات العمل، وكافة القضايا المتعلقة بأعمال الشركة.

وأشاد وزير النقل العراقي بمنظومة العمل بشركة الجسر العربي، وعلى الكفاءات الموجود في إدارة الشركة ومجلسها، حيث حققت الشركة نتائج ملفتة وباهره في وقت تعاني فيه معظم شركات النقل، وأكد على أهمية هذه الشراكة العربية الفريدة، واهمية المحافظة على نجاحتها المستمرة من خلال الاستمرار بتقديم الدعم اللازم لها لتسهيل اعمالها.