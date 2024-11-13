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الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تأمر بإرسال عينة مخدرات إلى المعمل الكيميائي ضبطت بحوزة عنصر إجرامي في بدر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أمرت نيابة الشروق وبدر، بإرسال كمية من المواد المخدرة، ضبطت بحوزة عنصر إجرامي بمنطقة بدر، إلى المعمل الكيميائي لتحليلها لبيان مدى فاعلية المادة المخدرة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة البحر الأحمر) بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته (50 كيلوجراما لمخدر الحشيش).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 4 ملايين جنيه تقريبا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة وملاحقة وضبط مرتكبيها.

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