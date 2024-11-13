الحفني: مصر تقود المجتمع الدولي لبحث سبل إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة

قال السفير علي الحفني، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تقود مع المجتمع الدولي بحث سبل إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، موضحا أن إدانة مصر لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي سموتريش مهمة للغاية، إذ إنها تسلط الضوء على عدم وجود أي إرادة سياسية جادة من قبل الكيان الإسرائيلي بشأن استعادة الحد الأدنى من السلام في المنطقة وخاصة في قطاع غزة.

وأضاف “الحفني” في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن مصر تنسق مع المجتمع الدولي لإقامة جهود مشتركة لتحقيق السلام في المنطقة، مشيرا إلى أنّ الدولة تستعد لمؤتمر دولي لتنسيق الجهود الدولية في سبيل إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وتابع: «الدولة المصرية تقود عملية إنفاذ المساعدات للشعب الفلسطيني واللبناني، بحيث يجري توفير كافة الاحتياجات اللازمة سواء من الناحية المالية أو من المساعدات»، لافتا إلى أنّه مع تولي إدارة ترامب للرئاسة الأمريكية في شهر يناير المقبل يجب أن يكون هناك أرضية صلبة من موقف في المنطقة، فضلا الموقف العربي الإسلامي الإفريقي الموحد؛ لمواجهة الحرب.