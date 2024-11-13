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الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مدبولي: دول إفريقيا تواجه تحدي توافر التمويل لمواجهة تداعيات تغير المناخ

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
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أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، التزام الفريق التفاوضي المصري لتقديم كل الدعم للرئاسة الأذرية لمؤتمر تغير المناخ COP29.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها “مدبولي” خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، وعرضتها فضائية إكسترا نيوز، اليوم الأربعاء.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الدول الإفريقية تواجه تحدي توافر التمويل المناسب لمواجهة تداعيات تغير المناخ، موضحا أن مؤتمر cop29  يعقد في ظل أزمات وحروب إقليمية ودولية وفي خضم أحداث مناخية جسيمة تزداد آثارها مما يرتب عليها خسائر اقتصادية، تحتك على الجميع العمل للحد من هذه الخسائر.

كما تابع رئيس الوزراء، أن مصر تحرص على تبني نهج وطني متكامل يهدف إلى التحول إلى التنمية المستدامة المتوافقة مع البيئة من خلال استراتيجية تنمية مستدامة حتى عام 2030، وزيادة استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل إلى 42%.

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