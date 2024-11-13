رئيس حزب البيئة العالمي: كوكب الأرض يتألم بسبب التغيرات المناخية

قال الدكتور دوميط كامل، رئيس حزب البيئة العالمي، إنه منذ تسعينيات القرن الماضي بدأت الأوضاع البيئية الخطيرة وخلال القمتين الماضيتين للمناخ، شرم الشيخ والإمارات وضعوا استراتيجيات للتعامل مع التغيرات المناخية، وكوكب الأرض يتألم بسبب هذه التغيرات المناخية.

وأضاف في مداخلة مع فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأربعاء، أن علماء البيئة يضعون الاستراتيجيات المطلوبة التي تؤدي لنجاح المؤتمرات، ولكن ما يحدث مؤخرا هو التوجه للمؤتمرات للعيش أسبوع برفاهية وتكون المحاورات بسيطة ولا تؤدي الغرض المطلوب منها في مثل هذا الوضع للعمل على إنقاذ الأرض.

كما تابع رئيس حزب البيئة العالمي، أن هناك الآلاف من المشاريع المطلوب تنفيذها من أجل حماية الأرض والبيئة وتؤثر إيجابًا على النظام البيئي، مثل استخدام الاقتصاد البيئي الدائري، والحد من استهلاك البلاستيك وغيرها الكثير التي يجب البدء وسرعة تنفيذها.