البنتاجون: القوات الأمريكية استهدفت مواقع حوثية على مدار يومين

قال المتحدث الإعلامي باسم وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدر، إن القوات الأمريكية شنت ضربات دقيقة في اليومين الماضيين على مواقع تخزين أسلحة داخل الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

وأوضح المتحدث، خلال مؤتمر صحفي أذيع على قناة "الحرة" الأمريكية، أن هذه العمليات جاءت ردًا على هجمات متكررة يشنها الحوثيون على سفن الشحن التجاري الدولي وسفن التحالف والسفن التجارية الأمريكية في البحر الأحمر.

وأضاف رايدر أن القوات الأمريكية تصدت بنجاح لهجمات من الحوثيين استهدفت مدمرتين أمريكيتين أثناء عبورهما في البحر الأحمر.