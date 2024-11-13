ترامب يختار حاكم ولاية أركنساسك سفيرًا لإسرائيل

اختار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الثلاثاء، الحاكم السابق لولاية أركنساس، مايك هاكابي، لتولي منصب سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل.

وقال ترامب، حسبما ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، "يسعدني أن أعلن أن الحاكم السابق لولاية أركنساس المحترم، مايك هاكابي، قد تم ترشيحه لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل".

وذكرت القناة أن مايك هاكابي، المولود في هوب، أركنساس، تخرج من جامعة أواتشيتا عام 1975، وشغل منصب نائب حاكم ولاية أركنساس من عام 1993 حتى يوليو 1996، ثم أصبح حاكما للولاية بعد استقالة سلفه، ليصبح واحدا من أصغر حكام الولايات في ذلك الوقت.

وانتخب هاكابي لفترة ولاية كاملة مدتها أربع سنوات عام 1998، وأعيد انتخابه في نوفمبر 2002.