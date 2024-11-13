ترامب يعيّن جون راتكليف مديرًا لوكالة الاستخبارات المركزية

اختار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الثلاثاء، المدير السابق للمخابرات الوطنية جون راتكليف لمنصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية.

وبحسب قناة "الحرة الأمريكية" كان راتكليف، وهو حليف ومقرب من الرئيس المنتخب، مديرا للاستخبارات الوطنية في نهاية ولاية ترامب السابقة.

وتقديرا لإنجازاته في مجال الأمن القومي بصفته مديرا للمخابرات الوطنية وعضوا سابقا في الكونجرس، منحه ترامب ميدالية الأمن القومي، وهي أعلى وسام في البلاد للإنجاز المتميز في مجال الاستخبارات والأمن القومي.

وقبل ترشيحه وتأكيد تعيينه مديرا للمخابرات الوطنية، خدم جون راتكليف لمدة تزيد عن خمس سنوات ممثلًا للولايات المتحدة عن الدائرة الرابعة لكونجرس ولاية تكساس.

وكان راتكليف أحد أبرز صانعي السياسات في قضايا الأمن القومي كعضو في لجان الاستخبارات والأمن الداخلي والقضاء في مجلس النواب.