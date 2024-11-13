رئيس «كهرباء مصر الوسطى» ينفي انهيار مبنى سنترال بسبب انفجار محول

نفى المهندس رأفت شمعة رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، ما تردد حول أسباب انهيار مبنى سنترال قرية بني شقير التابعة لمركز شرطة منفلوط بمحافظة أسيوط مساء أمس بسبب انفجار محول كهرباء بعيد تماما عن الصحة.

وأكد «شمعة» أن أكشاك الكهرباء والمحول المغذي للسنترال بحالة جيدة، موضحا أن انفجار محول الكهرباء لا يمكن أن يتسبب في هدم عقار كما حدث بمبنى سنترال قرية بني شقير مساء أمس.

وأكد رئيس الشركة أن المباني الموجودة بنطاق الحادث وتتبع نطاق الشركة الجرافي لم تشهد أي انقطاعات في التيار الكهربائي وأغلب المباني المجاورة لمبنى السنترال موصل لها التيار الكهربائي.

وأشار رئيس الشركة إلى أن فرق الطوارئ والصيانة التابعة للشركة موجودة في مكان الحادث وتتابع مع الشركة المستجدات أول بأول.

ويذكر ان أصيب 4 أشخاص في انهيار مبنى سنترال مساء اليوم الثلاثاء، كما تسبب الحادث بتأثر عدد من المنازل المجاورة لمبنى السنترال.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ومباشرة التحقيقات.