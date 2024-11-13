التحفظ على السيارة المتسببة في إصابة 7 أشخاص بالقاهرة الجديدة وفحصها

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بالتحفظ على السيارة المتسببة في إصابة سيدة و6 أطفال وعرضها على مهندس فني لفحصها وكتابة تقرير وافِِ عنها، كما أمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين؛ تمهيدًا لسماع أقوالهم حول الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص بداخلها سيدة وعدد من الأطفال بمنطقة القاهرة الجديدة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق وأسفر الحادث عن إصابة سيدة و6 أطفال.

جرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وخرج منهم 2 بعد تلقي العلاج اللازم، ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها