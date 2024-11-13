استعجال التحريات حول ضبط موظف وسائق بتهمة سرقة مولد كهربائي بالقطامية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بسرعة وصول تحريات المباحث حول واقعة موظف وسائق سرقا مولد كهربائي من شركة يعملان بها بمنطقة القطامية، للوقوف على ملابساتها وظروفها، مما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات مراقبة بمحيط مسرح واقعة السرقة.

تعود الواقعة عندما تم ضبط موظف بشركة للخدمات والصيانة وسائق بذات الشركة لقيامهما بسرقة مولد كهربائى خاص بإحدى الشركات المتعاقدة مع الشركة جهة عملهما بدائرة قسم شرطة القطامية بأسلوب "الفك"، ونقله باستخدام سيارة ملك ذات الشركة، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وأضافا بالتصرف فى المولد المستولى عليها بالبيع لعميلهما "سيء النية" (مالك شركة معدات زراعية - مقيم بمحافظة الجيزة) "تم ضبطه" وبحوزته المولد المستولى عليه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.