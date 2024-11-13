قيمتها 4 ملايين جنيه.. ضبط عنصر إجرامي بحوزته 50 كيلو حشيش بالقاهرة

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس عنصر إجرامي ضبط بحوزته 50 كيلو حشيش قدرت قيمتها بنحو 4 ملايين جنيه بدائرة قسم شرطة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة البحر الأحمر) بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته (50 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 4 ملايين جنيه تقريبا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة وملاحقة وضبط مرتكبيها.