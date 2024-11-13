سيناتور أمريكي: جيشنا الآن لا يستطيع هزيمة أحد

صرح السيناتور الجمهوري الأمريكي عن ولاية ألاباما تومي توبرفيل، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الأمريكي في وضعه الحالي، لا يستطيع هزيمة اي عدو.

وقال لقناة "فوكس نيوز": "علينا أن نسلح جيشنا. في الوقت الحالي جيشنا كارثي. إن وضعه في كارثة مطلقة. لا يمكننا هزيمة أي أحد الآن".

ونشرت الولايات المتحدة، في يوليو الماضي، تقريرا للجنة استراتيجية الدفاع الوطني، التي فوضها أعضاء في الكونغرس الأمريكي، لتحليل وتقديم توصيات في مجال الدفاع عن البلاد، جاء فيه أن القوات المسلحة الأمريكية تفتقر إلى القدرات والإمكانات اللازمة للانتصار على العدو في حالة حدوث اشتباك مباشر.

وفي أواخر أكتوبر الماضي، اعترفت وزارة الدفاع الأمريكية في تقرير لها بصعوبات تعويض مخزونات الذخيرة بسبب المساعدات المقدمة لكييف.

كما أفاد البنتاغون في وقت سابق، بأن واشنطن التزمت منذ بداية رئاسة جو بايدن بتقديم ما مجموعه أكثر من 60 مليار دولار من المساعدات العسكرية لكييف.

وكشفت وزارة الدفاع الأمريكية عن انعدام قدرة 77% من الشباب الأمريكي على تأدية الخدمة العسكرية.

وقالت مديرة سياسة التجنيد في وزارة الدفاع الأمريكية، كاتي هيلاند: "تشير البيانات إلى أن حوالي 77% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و24 عامًا غير مؤهلين للخدمة العسكرية دون أي استثناء".

وفي وقت سابق، صرح المرشح للرئاسة الأمريكية وقتها دونالد ترامب بأن مخازن الذخيرة لدى الولايات المتحدة باتت "خاوية" بسبب المساعدات السخية المقدمة لأوكرانيا.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تعتبر أكبر داعمي أوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في فبراير عام 2022، حيث خصصت واشنطن أكثر من 174 مليار دولار لدعم كييف عسكريا واقتصاديا.