أسعار الدولار اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

سيطرت حالة من الاستقرار على سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، بداية تداولات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 بشكل ملحوظ بعد ارتفاعه مقابل الجنيه المصري في بنكي الأهلي وبركة، بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء وذلك وفق آخر تحديث لأسعار الصرف المعلنة على المواقع الإلكترونية للبنوك الحكومية والتجارية العاملة في سوق الصرف المصرية.

سجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك المركزي نحو 49.29 جنيه للبيع، 49.15 جنيه للشراء.

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 49.15 جنيه للشراء، و49.25 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر سجل سعر الدولار اليوم حوالي 49.15 جنيه للشراء، و49.25 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة ليسجل نحو 49.16 جنيه للشراء، و49.26 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي 49.16 جنيه للشراء، و49.26 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بداية تعاملات اليوم في بنك البركة مصر نحو 49.18 جنيه للشراء، و49.28 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 49.18 جنيه للشراء، و49.28 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار بداية تعاملات اليوم في بنك كريدي أجريكول إلى 49.16 جنيه للشراء، و49.26 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 49.16 جنيه للشراء، و49.26 جنيه للبيع.

أما في بنك التعمير والإسكان سجل سعر الدولار بداية تعاملات اليوم 49.17 جنيه للشراء، و49.27 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بداية تعاملات اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي 49.19 جنيه للشراء، و49.28 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي فى البنك العربي الإفريقي الدولي إلى نحو 49.16 جنيه للشراء و49.26 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار فى المصرف العربي الدولي بداية تداولات اليوم الأربعاء نحو 49.15 جنيه للشراء و49.25 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري فى المصرف المتحد نحو 49.15 جنيه للشراء و49.25 جنيه للبيع.