جونسون يكشف شرط إرسال بريطانيا قواتها إلى أوكرانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون إن بلاده ستضطر لنشر قواتها في أوكرانيا إذا قطع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب التمويل عنها.

ورأى جونسون خلال مقابلة مع قناة "GB news" أنه من المرجح أن تضطر بريطانيا لنشر قواتها في أوكرانيا إذا ما قام ترامب بقطع الإمدادات العسكرية والمالية عن كييف، مؤكدا أن دعم أوكرانيا أمر بالغ الأهمية لمنع "تهديد روسيا للدول الأوروبية الأخرى"، كما أشار إلى أن هزيمة أوكرانيا ستؤدي إلى تهديد أكبر على حدود القارة الأوروبية".

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، أن الاستمرار في تمويل أوكرانيا "استثمار جيد"، أما التخلي عن هذه الاستراتيجية فسيكلف بريطانيا الكثير مستقبلا، مضيفا أنه يقول "لأولئك الذين يشاهدون ويفكرون لماذا ندعم الأوكرانيين؟"، لأن أمننا الجماعي سيتقوض في حال نهوض روسيا مجددا مهددة أجزاء مختلفة من أوروبا، حسب تعبيره.

يذكر أن الرئيس الأمريكي الجمهوري المنتخب دونالد ترامب وعد بحل النزاع الأوكراني في حال فوزه في الانتخابات حتى قبل توليه مهامه رسميا في 20 يناير القادم، كما انتقد إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن بسبب اتفاقها الزائد على أوكرانيا، ووصف فلاديمير زيلينسكي بـ"البائع المتجول" أو "أفضل مساوم في العالم"، نظرا لتمكنه من تأمين مساعدات بمليارات الدولارات، كما لوح ترامب بأن على نظام كييف أن يتنازل عن بعض الأراضي لتسوية النزاع.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد في وقت سابق، بأن بلاده لم يكن لديها أي سبب للدخول في حرب مع دول الناتو، ووصف تصرفات الحلف بأنها السبب في شن عملية عسكرية في أوكرانيا، لافتا إلى أنهم حضروا للانقلاب في أوكرانيا والأعمال العدائية في دونباس، مما اضطر روسيا للرد.

وأكدت موسكو أن القوات العسكرية الغربية موجودة بالفعل على أراضي أوكرانيا، حيث أكد بوتين أن الحديث عن الوحدات العسكرية الرسمية للدول الأجنبية لن يغير الوضع في ساحة المعركة، كما شدد على أن إرسال قوات عسكرية تابعة للناتو إلى أوكرانيا سيجعل الصراع بين الحلف وروسيا حتميا.