منتخب الشباب يواصل استعداداته لمباراة المغرب في تصفيات أفريقيا.. صور

أدى منتخب الشباب مواليد 2005 لكرة القدم تدريبه، أمس الثلاثاء، بالملعب الفرعي باستاد هيئة قناة السويس وسط روح قتالية عالية وسباق قوي بين اللاعبين لنيل ثقة البرازيلي ميكالي المدير الفني لدخول التشكيل الأساسي لمباراة الفراعنة أمام المغرب فى تمام الساعة الثامنة مساء الخميس المقبل، باستاد هيئة قناة السويس فى الجولة الأولى لدورة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

واستعد منتخب الشباب للمباراة بفترة إعداد مضغوطة؛ نظرا لتولي ميكالى المهمة منذ شهر تخللها مباراتان وديتان مع تنزانيا، الأولى انتهت بالتعادل السلبي بالقاهرة، والثانية انتهت بفوز مصر بثلاثية نظيفة.

حرص، أمس، الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس على زيارة تدريبات الفريق لدعم الفراعنة قبل مهمتهم الوطنية، واطمأن بنفسه على سير الأمور بشكل جيد من خلال الكابتن إسلام الشاطر مدير المنتخب ود.محمد شيحه مدير البطولة.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب مع ميكالي كلا من: إسلام الشاطر مدير المنتخب والبرازيلي ريكاردو المدرب العام وعلاء عبده المدرب الوطنى وموسيس مدرب الحراس وليونياردو مدرب الأحمال وجواو محلل الأداء وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي وخالد سرحان المترجم ود.هاجد العنتبلي طبيب المنتخب ود.صلاح عاشور مستشار التأهيل والعلاج الطبيعي وعمرو سلمان وأحمد إيهاب إداريين وخالد فتحي وعباس حسانين للتدليك وعلاء سعيد مدير المهمات.

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