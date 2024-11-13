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الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البنتاجون: لا إصابات بين العسكريين في الهجمات على قاعدة أمريكية في سوريا

المتحدث باسم البنتاجون
المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر
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أعلن البنتاجون عن عدم سقوط مصابين في صفوف العسكريين الأمريكيين جراء الهجمات الأخيرة على قاعدة عسكرية أمريكية بشمال شرقي سوريا.

وأوضح المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر خلال مؤتمر صحفي،  الثلاثاء، أن القاعدة الأمريكية تعرضت لهجومين يوم 10 نوفمبر.

وأشار إلى أن أحد الهجومين نفذ باستخدام طائرة مسيرة، وفي الهجوم الثاني تم إطلاق صاروخين باتجاه القاعدة.

وأكد أن القيادة الأمريكية "تتخذ كافة الإجراءات لحماية العسكريين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث".

وكان البنتاجون قد أعلن يوم الاثنين عن توجيه ضربات إلى جماعات مسلحة متحالفة مع إيران في سوريا، وذلك بعد يوم من تعرض القاعدة الأمريكية للهجوم.

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