مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل تستخدم المجاعة كأداة حرب ضد الفلسطينيين

أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة بمناقشة المجاعة في شمال غزة، أن "إسرائيل تستخدم المجاعة كأداة حرب" ضد الفلسطينيين.

وأشار رياض منصور إلى أن أكثر من 100 صحفي استشهدوا برصاص الاحتلال منذ بداية العدوان، مما يعكس انتهاك إسرائيل المستمر للقانون الدولي، حيث تضع الفلسطينيين كأهداف عسكرية شرعية.

وطالب المندوب الفلسطيني بوقف إطلاق النار دون شروط مسبقة، وبضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى شمال غزة، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني يُباد أمام مرأى ومسمع العالم.

كما أشار إلى الحاجة الماسة لدعم خدمات وكالة الأونروا في هذه الفترة الصعبة.

وأدان بشدة تصريحات وزير المالية الإسرائيلي حول نية ضم الضفة الغربية، مؤكدًا أن فلسطين لن تتنازل عن حقوقها الثابتة.