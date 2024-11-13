ads
الأربعاء 13 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

موعد ومكان جنازة الحاجة سمحية الطيب شقيقة شيخ الأزهر

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف المهندس أسامة الطيب، نجل شقيق شيخ الأزهر، أن الحاجة سميحة الطيب شقيقة شيخ الأزهر تعرضت لوعكة صحية قبل أيام قليلة، مما استدعى دخولها أحد مستشفيات محافظة الأقصر لتلقي العلاج.

وأضاف نجل شقيق شيخ الأزهر، في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز، أنه سيتم تشييع جثمان الفقيدة إلى مثواها الأخير في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا، بمقابر العائلة في قرية القرنة بمحافظة الأقصر.

توفيت قبل قليل الحاجة سميحة الطيب، الشقيقة الكبرى لفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن عمر يناهز 90 عامًا، بعد صراع مع المرض في محافظة الأقصر. وفاة شقيقة شيخ الأزهر.

وتتقدم “البوابة نيوز”، بخالص العزاء لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ونسأل الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أسرتها الكريمة الصبر والسلوان.

الحاجة سميحة الطيب شقيقة شيخ الأزهر وفاة شقيقة شيخ الازهر وفاة شقيقة الدكتور أحمد الطيب موعد جنازة شقيقة شيخ الأزهر موعد عزاء شقيقة شيخ الأزهر الأقصر نجل شقيق شيخ الأزهر المهندس أسامة الطيب قرية القرنة الإمام الأكبر شيخ الأزهر