سعر الذهب اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

واصلت أسعار الذهب انخفاضها في محلات وأسواق الصاغة المصرية مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 على خلفية انخفاضها في البورصات العالمية إلى نحو 2600 دولار للأوقية.

وتعد أسعار الذهب العالمية المحرك الأساسي لسعر الذهب المحلي بعد استقرار سوق سعر الصرف الرسمي وتراجع الطلب المحلي بشكل عام على الذهب، كما تأثر سعر الذهب المحلي بالتوترات في تسعير الذهب التي شهدها السوق خلال الأسبوع الماضي بسبب مخاوف تغير سعر الصرف بالتزامن مع المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي وزيارة رئيسة الصندوق لمصر قد تراجعت بشكل كبير، خاصة بعد أن أعلنت الحكومة بشكل صريح أنه لا يوجد تعويم جديد قادم في سعر صرف وأن المؤسسات الدولية أشارت أن مصر تتبع بالفعل نظام مرن لسعر الصرف.

تنشر “البوابة نيوز” أسعار الذهب لحظة بلحظة ضمن خدماتها اليومية.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 “الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الصاغة المصرية” خلال بداية تعاملات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 نحو 3635 جنيهًا للبيع، و3610 جنيهات للشراء.

بينما سجل سعر الذهب عيار 24 “أعلى الأعيرة تداولا في السوق المصرية” نحو 4154.25 جنيها للبيع و4125.75 جنيها للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار "22" خلال تعاملات اليوم في سوق الصاغة إلى نحو 3808 جنيهات للبيع، و3782 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار "18" بداية تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الصاغة نحو 3115.75 جنيه للبيع، و3094.25 جنيه للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار "14" فسجل بداية اليوم نحو 2423.25 جنيه للبيع.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار "12" في سوق الصاغة المصرية خلال تعاملات اليوم نحو 2077.25 جنيه للبيع، و2062.75 جنيه للشراء.

وجاء سعر جرام الذهب عيار “9 ”اليوم الأربعاء في الأسواق نحو 1557.75 جنيه للبيع، و1547.25 جنيه للشراء.

فيما سجل سعر الجنيه الذهب “ ويزن حوالي 8 جرامات من الذهب” خلال تعاملات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 في سوق الصاغة نحو 29080 جنيهًا للبيع، و28880 جنيهًا للشراء.

وأما عن سعر أوقية الذهب “ وتزن حوالي 31.1 جراما من الذهب و تعد أحد أهم أدوات الاستثمار الآمن ” في محالات الصاغة اليوم فبلغت نحو 2598.39 دولار للبيع، و2598.12 دولار للشراء.

وعن سعر الذهب في البورصات العالمية، تراجعت أسعار الذهب خلال الأسبوعين الماضيين ليفقد 200 دولار من قيمته منذ تسجيل أعلى مستوى تاريخي عند 2790 دولارا للأونصة وحتى أدنى مستوى سجله اليوم.