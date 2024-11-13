أوكرانيا تبحث مع كندا "الخطوات المشتركة قبل قمة مجموعة العشرين"

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه أجرى الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مكالمة هاتفية لتنسيق الخطوات المشتركة قبل قمة مجموعة العشرين القادمة.

وأوضح زيلينسكي، في تصريحات له أوردتها وكالة أنباء "يوكراين فورم"، أنه "لقد تحدثتُ مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وشكرته على دعم كندا المتعدد الأوجه لأوكرانيا، بما في ذلك دعمها المبدئي لخطة النصر". وأضاف الرئيس الأوكراني "تعتمد أوكرانيا على كندا لمواصلة الدفاع عن النقطة الأولى في خطة النصر - وهي دعوتنا إلى حلف شمال الأطلسي. فلقد طلبت من رئيس الوزراء مواصلة العمل مع الحلفاء، سواء في الأشكال المتعددة الأطراف المستقبلية أو في المحادثات المباشرة".

كما أعرب زيلينسكي عن امتنانه لـ "دعم كندا العام لاستخدام أسلحة بعيدة المدى ضد أهداف عسكرية على أراضي روسيا"، مؤكدًا "لقد قمنا بتنسيق الخطوات قبل قمة مجموعة العشرين، وشددنا على أهمية موقف أوكرانيا من أجل سلام عادل ودائم، وناقشنا تعزيز تعاوننا الدفاعي لتلبية احتياجات أوكرانيا الفورية".