وفاة الحاجة سمحية الطيب شقيقة شيخ الأزهر

توفيت قبل قليل الحاجة سميحة الطيب، الشقيقة الكبرى لفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن عمر يناهز 90 عامًا، بعد صراع مع المرض في محافظة الأقصر.

وأكد المهندس أسامة الطيب، نجل شقيق شيخ الأزهر، في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز، أن الحاجة سميحة تعرضت لوعكة صحية قبل أيام قليلة، مما استدعى دخولها أحد مستشفيات محافظة الأقصر لتلقي العلاج.

وأضاف نجل شقيق شيخ الأزهر، أنه سيتم تشييع جثمان الفقيدة إلى مثواها الأخير في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا، بمقابر العائلة في قرية القرنة بمحافظة الأقصر.

وتتقدم البوابة نيوز بخالص العزاء لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ونسأل الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أسرتها الكريمة الصبر والسلوان.