مركز المصالحة الروسي: عبور أكثر من 3800 شخص من لبنان إلى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

قال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا (أحد أقسام وزارة الدفاع الروسية)، أوليج إيجناسيوك، الثلاثاء، إن أكثر من 3800 شخص دخلوا الأراضي السورية من لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف المسؤول الروسي أنه "خلال اليوم الماضي، عبر 3849 شخصا الحدود السورية من لبنان عبر حواجز العريضة والجواسية والدبوسية وجسر قمر وجديدة يابوس".

وكان إيجناسيوك قد قال أمس إن أكثر من 2600 شخص دخلوا الأراضي السورية من لبنان عبر حواجز العريضة والجواسية والدبوسية وجسر قمر وجديدة يابوس".

وأضاف إيجناسيوك أنه علاوة على ذلك، "ساعدت السلطات السورية ومركز المصالحة الروسي 12 لاجئًا آخرين - رجل وأربع نساء وسبعة أطفال - على مغادرة مخيم الركبان في منطقة التنف، حيث الوضع الإنساني على حافة الكارثة".