اليوم.. النطق بالحكم على «سايس» أنهى حياة شخص في القليوبية

تنظر محكمة جنايات بنها بالقليوبية، الدائرة الثانية، اليوم الأربعاء، جلسة النطق بالحكم على سايس جراج؛ لاتهامه بقتل شخص بسبب خلافات سابقة بينهما باستخدام سلاح أبيض، وسرقة هاتفين محمولين لشخصين أثناء تدخلهما للدفاع عن المجني عليه، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وجاء بأوراق القضية التي حملت رقم 9930 لسنة 2024 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 606 لسنة 2024 حصر كلي شمال بنها، أن المتهم "عرفه أ ع"، 37 سنة، سايس جراج، مقيم القلج مركز الخانكة، لأنه في يوم 17 / 4 / 2023، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قتل المجنى عليه وحيد خليل محمود الوكيل، عمدًا مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر خلف سابق بينه المتهم والمجني عليه، عقد العزم وبيت النية على قتله، وأعد لذلك سلاحًا أبيض، ونفاذًا لما انعقدت عليه عزائمه توجه للمكان الذي أيقن سلفًا تواجده فيه، وما أن ظفر به سدد له عدة طعنات بالسلاح الأبيض إحرازه، بنية إزهاق روحه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم سرق أموالًا منقولة هي "هاتفين محمولين"، والمبينين وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكين للمجنى عليهما أحمد البدوى محمود الجدع، وحسانين حسن محمد حسن، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهما، بأن أشهر في وجههما سلاح أبيض وهددهما بها، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسيهما وشل مقاومتهما والاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض دون مسوغًا قانونيًا.