التحقيق في مصرع مساعد صيدلي سقط من مصعد بالدقي

أجرت جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقًا عاجلًا حول مصرع مساعد صيدلي سقط من مصعد بعقار في منطقة الدقي، وكلفت لجنة هندسية لفحص المصعد للتأكد من صلاحيته للعمل والتأكد من خلو الواقعة من أي شبهة جنائية.

كما صرحت بدفن جثة المتوفى بعد مناظرة جثمانه، والاطلاع على تقرير الطب الشرعي بأسباب وفاته، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

البداية بإخطار تلقاه مأمور قسم شرطة الدقي، من غرفة عمليات شرطة النجدة، بمصرع شخص اثر سقوطه من علو بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم لمكان الحادث، وتبين أنه أثناء صعود “مينا. ع” 30 سنة مساعد صيدلي بالمصعد بالطابق الرابع سقط مما أدى إلى وفاته في الحال.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.