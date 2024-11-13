نائب محافظ قنا يتفقد أعمال مشروع محطة رفع الصرف الصحي بمركز قفط

تفقد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، أعمال إنشاء محطة رفع الصرف الصحي رقم (٢) بمنطقة المنشية بمركز قفط، في إطار جولاته الميدانية لمتابعة الأعمال التنفيذية بمشروع الصرف الصحي بمدينة قفط تمهيدا للتشغيل التجريبي.

رافقه النائب عبد الفتاح دنقل عضو مجلس الشيوخ، والمهندس رجب عرفه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والمهندس محمد على رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمشروعات میاه الشرب والصرف الصحي.

ومن جانبه، قال نائب محافظ قنا، إن مشروعات المياه والصرف الصحي تُعَدّ من الركائز الأساسية للتنمية المستدامة، وهي تحظى بأولوية خاصة في المحافظة ضمن برنامج تنمية قنا، ويأتي هذا الاهتمام بوجه خاص بالمناطق التي تضم مناطق صناعية جاذبة، بهدف توفير بيئة مشجعة للمستثمرين وأصحاب المصانع والمشروعات.

وأضاف "عمر" بأن مشروع الصرف الصحي بمركز قفط سيمثل نقلة نوعية، خاصة أن المحافظة تعمل علي وضع خطه لتطوير المركز، نظرًا لوجود مشروعات استثمارية ضخمه تتمثل في المنطقة الصناعية، فضلا عن الإنتهاء من استيعاب كميات المياه المهدرة من الصرف الصحي سيدفع مدينة قفط إلى أن تكون موقعًا جاذبًا للاستثمار بفضل توافر كافة الخدمات.