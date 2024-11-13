تحقيقات موسعة في مصرع عامل دهسته سيارة خرسانة بـ6 أكتوبر

فتحت جهات التحقيق بالجيزة، مساء أمس الثلاثاء، تحقيقًا موسعًا حول مصرع عامل داخل مول تجاري تحت الإنشاء؛ إثر دهسه بسيارة بمدينة 6 أكتوبر.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على سائق السيارة المتسبب في الحادث للاستماع إلى أقوله، بعدما كلفت الطب الشرعي بفحص الجثمان وإعداد تقرير بأسباب وفاته؛ تمهيدًا للتصريح بدفنه، واستمعت إلى إفادات شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث، والذين أقروا أنه أثناء قيام العامل بعمله دهسته السيارة من الخلف.

تفريغ الكاميرات

أمرت جهات التحقيق بتفريغ الكاميرات بمحيط الواقعة، ومضاهاتها بأقوال شهود العيان والسائق المتهم بدهس العامل، كما طلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

مصرع عامل دهسته سيارة خرسانة

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بمصرع عامل داخل مول تحت الإنشاء بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

بالفحص تبين أنه أثناء عودة سيارة خرسانة للخلف دهست عاملا مما تسبب في وفاته جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم التحفظ على السائق والسيارة المتسببين في الحاد، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات